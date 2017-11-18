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【封面故事】蕭芳芳白內障手術出錯 「我擔心又聾又盲」
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呂麗瑤勇敢公開性侵經歷 不怕受傷跨步過
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香港基層女性支援不足——社福資源去哪了？
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【詩歌生活節】設計師音樂人「二次創作」新詩 黃裕邦：別讓詩困在紙上
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【男神封盤】余文樂閃婚 發表愛妻宣言
余文樂突然於網社交自爆閃婚喜訊！他自去年底認愛「皮帶大王千金」王棠云後，一年間不斷在In ... 內文
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【追捕伽利略】福山雅治三大名作
日本男神福山雅治於2015年結婚後並沒有減產，除了出演富士電視台「月九檔」的《Love ... 內文
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【集體回憶】陳欣健的神奇之旅 與何守信大玩「時空穿梭」（三）
八二年無綫話題劇《星塵》，第一幕上演戲中戲，李司棋咪嘴演繹《今晚夜》（陳潔靈代唱），陳 ... 內文
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【獨家專訪】陳敏之偉大工程超額完成 吃飯讀《溏心3》劇本泵奶同時進行
陳敏之榮陞母親後，開始緊張自己的身體，她覺得要先照顧自己，才可照顧家人，故懷孕時已戒掉 ... 內文
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冷熱之間 在桑拿與涼亭裡文化對話
每一個人，與有與人社交的需求。但你是否記得，自己上一次與陌生人交談發生何時？文化建基於 ... 內文
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【創意人物】隱世青瓷傳人 黃美莉
香港青瓷家黃美莉製陶時動作敏捷，能輕易舉起重甸甸的陶器，拉坯時卻又溫熱柔軟，實在不敢相 ... 內文
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包裹百貨
一張方巾有無數種摺法，可以用來包裹紅酒、書本、食物或其他不規則物事，日本人稱之為「風呂 ... 內文
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除了物質，什麼才能讓人變幸福？
「在這個時代，除了物質，什麼才能讓人變幸福？」這是日本社會觀察家三浦展提出的問題，他出 ... 內文
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林夕
婚宴蟑螂
小時候去喝喜酒，看那場面，有時會禁不住奇想，我若是白撞進去白吃白喝，說不定天不知地不覺 ...
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陶傑
影視女強人謝幕了
電影廣播有限公司前主席方逸華因血液病逝世，享壽八十三歲。消息傳來，人人都覺得方小姐走得 ...
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阿寬
誰出軌了？
她問他：「如果不是在飛機上你坐在我旁邊位置，又如果不是我們恰巧又住同一間酒店，又如果不 ...
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卓韻芝
行動力
想來想去，覺得這個榮譽應該歸於運動；也許這才是運動給我最意想不到的影響──
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黃偉文
黃偉文專欄：Alaïa與……香港娛樂圈
這會是一篇比較短的文章。因為我很想寫點什麼關於Azzedine Alaïa的，而不幸我今生卻從未穿過 ...
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畢明
畢明專欄：別讓孩子變腦細
如果我說，媽媽的愛完全決定了一個人之煉成、甚至一個偉人的煉成，一大堆爸爸可能要反對了。
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西西
西西專欄：童話
謝曉紅送過一本童話書給我，是一冊圖文 並茂、漂亮的精裝本。我非常喜歡，因為內容 是卡爾維 ...
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于逸堯
于逸堯專欄：南洋咖喱
香港人盲目擁愛日韓流行文化，是情有可原的哀慘事實。回想我出生的年代，我們其實跟南洋的文 ...
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