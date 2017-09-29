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兩年前遭勸退休 宣萱被打醒：「我不再等人餵」
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番薯代飯操肌兩月 林峯被吊高26呎腳顫
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政漫界屹立三十餘載始終如一 《壹週刊》易手 尊子：繼續畫，等炒魷
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【一藝術・一故事】邵家臻：人生不只贊成、反對、棄權
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【化身美少女！？】素顏佘詩曼 教你獨特噴香水方法
每個少女都有自己的氣味，有的來自天然，有的來自後天，好聞的香水氣味（體香）確實會令人留 ... 內文
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防彈少年團美國揚威 打入Billboard一百大
人氣男子組合防彈少年團出道以來除了在韓國爆紅，在海外也吸納了大批粉絲，甚至打進美國Bill ... 內文
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【集體回憶】早知黃聖依「不受控制」 田雞星爺奇緣廿五年（六）
眾所周知，周星馳是李小龍迷，一直心繫動作片，曾欲開拍《少年李小龍》及《李小龍傳》，卻相 ... 內文
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【獨家專訪】章志文霸道又傳統 硬起心腸變嚴父
章志文（Albert）的兒子章皓謙（Micah）今年八歲。一三年，Albert帶着當時四歲的Micah拍攝無 ... 內文
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【公共空間】便攜式流動舞台 為Busking同好爭取表演空間
「雖說哪裏都是舞台，但當我踏上這舞台，才發現與後排的觀眾多了眼神交流。」香港理工大學產 ... 內文
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【改造蝸居】兩人三貓智能單位 309呎齊備大廚房健身房
Michelle和Andy喜歡招待朋友來家中開派對，智能調控的燈光大派用場，可以呈現出日夜不同的情調。 內文
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包裹百貨
一張方巾有無數種摺法，可以用來包裹紅酒、書本、食物或其他不規則物事，日本人稱之為「風呂 ... 內文
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除了物質，什麼才能讓人變幸福？
「在這個時代，除了物質，什麼才能讓人變幸福？」這是日本社會觀察家三浦展提出的問題，他出 ... 內文
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林夕
回鍋肉與冰淇淋
回憶可以重溫，但是重新回溫時，少不免會加鹽添醋，像曾經惹味過的炒飯，即使只是冷藏了一夜 ...
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陶傑
看明星，辨水土
陳小平女士去世，這位曾一度藝名秦萍的息影女星，又勾起許多人往日的星光回憶。
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阿寬
選擇的困難
他從來都有選擇困難症，上餐廳點食物時思前想後，侍應落單後至少叫一次改單，改了後食物送到 ...
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卓韻芝
孤獨的月餅
我今年首個月餅，是在工作間吃下的。
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黃偉文
黃偉文專欄：明星「借衫」簡史（一）
「以前啲明星」和「而家啲明星」最大的分別是──「以前啲明星」買衫著「而家啲明星」借衫著！
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畢明
畢明專欄：聽芝士的歌
我們應該努力發掘自己城市的可愛。
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西西
西西專欄：音樂鐘
怎麼會進音樂鐘博物館去參觀呢？可以說是意外。那一年旅行，從阿姆斯特丹乘火車南下，到海牙 ...
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于逸堯
于逸堯專欄：咕嚕肉、薑汁牛肉與西檸軟雞（二）
不同食店的咕嚕肉有不同的做法，出來的效果也有差別。但人們喜歡吃它，卻無論如何跟這個菜原 ...
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