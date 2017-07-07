精選內容
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韓國人氣組合攻陷紅館 燦烈Wendy合唱《鬼怪》全場尖叫
【明報專訊】由香港旅遊發展局主辦的「香港電競音樂節」，一連三日假紅館舉行。其中令粉絲最 ... 內文
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朴施厚新劇擬被網民抵制
曾被捲入性侵醜聞的男星朴施厚，繼五年前與文根英主演劇集《清潭洞愛麗絲》後便聲沉影寂，雖 ... 內文
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【集體回憶】人生最莫名其妙的三小時 甘國亮細說《執到寶》（二）
基於邊拍邊播，《執到寶》極其緊貼時代脈搏，即如惡家嫂黃韻詩抱着「私家」電視機，晚晚等汪 ... 內文
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餃子情代代相傳 谷祖琳為媽媽毅力折服
美食將兩代之間緊緊相扣，性格冒失、男仔頭的谷祖琳，讓媽媽看到她細緻溫柔，管理餐廳運籌帷 ... 內文
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【創意空間】上環地標式聯合辦公室 五萬尺工作社交空間
Coworking Space到底算不算一個新概念？美國龍頭企業WeWork成立七年，在全球五十個城市有二 ... 內文
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【綠色建築】九龍東擁廿六棟綠色建築 五年間舊區變新
九龍東成為綠色建築集中地，從觀塘海濱長廊眺望區內地標啟德郵輪碼頭大樓，與海連成一線。 內文
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家有臭臉貓？只能怪自己
人做貓奴我做貓奴，為什麼別人的是賣萌俘虜人心，我家的卻是臭臉奴伇僕人？兩姐妹， ... 內文
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老竇的茶具
我老竇每日最悠閒的事，就是沖茶飲，以及沖茶給我們飲。茶道我不懂多少，只知道講究的話，一 ... 內文
博客
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林夕
一碗正宗台灣牛肉麵
一看見有人或有報道台灣正宗牛肉麵，不是想吃，是想笑，應該是哭笑不得。為着正宗兩字，台灣 ...
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陶傑
千禧門檻一回首
暑假有一個「國際兒童電影節」，上映幾十年來外國的著名兒童片。
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阿寬
偷拍的報復
他起初以為她是不知道他一直在偷拍她。
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卓韻芝
一個人去旅行之煩（下）
每當提及自己獨自外遊，他人總會說：「你多勇敢」。然而我看獨自旅行的挑戰並非膽量，而是情 ...
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黃偉文
黃偉文專欄：Y氏字典之「品味」是什麼？
掹着「時尚界」的衫尾混了大半生，也寫了時裝專欄超過十年，居然沒有人訪問過我這條問題，也 ...
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畢明
畢明專欄：不活在現狀，要活在理想
他的家是個名勝，一個朝聖景點。
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西西
西西專欄：層次
這是另一個在葉壹堂買到的優質玩具，屬於砌圖遊戲的範疇。不是平板式，是立體的；不是幾百幾 ...
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于逸堯
于逸堯專欄：開水白菜與咖喱水魚湯（二）
被視為最高級的consommé：水魚清湯。圖為香港Amigo餐廳十年前的出品。
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