精選內容
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Celine黐假眼睫毛著名牌現身 鄧達智：外套老氣又土
【明報專訊】9歲的「香港小巨肺」譚芷昀（Celine）成為首位華人在美國才藝比賽真人騷《全美 ... 內文
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【韓星特別多意外！？】GFRIEND成員又受傷！
上月才來港開騷，出名多災多難、經常受傷的女團GFRIEND，日前上音樂節目《The Show》 ... 內文
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【獨家專訪】懶理身型被攻撃 衛蘭等足3年出新專輯
衛蘭2014年在A Music推出最後一張專輯，繼而在翌年約滿離開待了十年的舊公司，在休息了大半 ... 內文
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【集體回憶】劉克宣父子互相「犧牲」 甘國亮細說《執到寶》（一）
歐陽珮珊離世，生前多齣經典頓成熱話，有說她最愛《發現灣》，但更家傳戶曉必數《執到寶》， ... 內文
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【香港製造】茶几反轉變健身椅 兩個香港仔的地道創意
由兩個八十後香港仔設計的茶几，翻轉即可變健身椅。 內文
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【社會設計】穿戴震動手帶 為失明人士帶路
智能手帶Maptic外形與一般運動手帶分別不大。 失明人士雖然看不見，每次出門的準備 ... 內文
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家有臭臉貓？只能怪自己
人做貓奴我做貓奴，為什麼別人的是賣萌俘虜人心，我家的卻是臭臉奴伇僕人？兩姐妹， ... 內文
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老竇的茶具
我老竇每日最悠閒的事，就是沖茶飲，以及沖茶給我們飲。茶道我不懂多少，只知道講究的話，一 ... 內文
博客
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林夕
客串看風水
有朋友很喜歡一間房子，說要請我去幫幫眼，看看風水。我喜歡看房子，但是風水，我自己也不看 ...
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陶傑
讀書精英新秀印象記
今年書展冒起一顆知識界的新星。聖保羅男女中學畢業的美國普林斯頓大學數學系高材生盧安迪， ...
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阿寬
女人都是操控狂
大部分女人都是操控狂，即使沒控制她的男人，不是她不想，只是做不到。
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卓韻芝
一個人去旅行之煩（上）
一個人去旅行很自由，煩惱也不少。第一煩是得面對朋友的提問，他們總是好奇為何獨自上路，說 ...
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黃偉文
黃偉文專欄：Y氏字典之「品味」是什麼？
掹着「時尚界」的衫尾混了大半生，也寫了時裝專欄超過十年，居然沒有人訪問過我這條問題，也 ...
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畢明
畢明專欄：不活在現狀，要活在理想
他的家是個名勝，一個朝聖景點。
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西西
西西專欄：層次
這是另一個在葉壹堂買到的優質玩具，屬於砌圖遊戲的範疇。不是平板式，是立體的；不是幾百幾 ...
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于逸堯
于逸堯專欄：開水白菜與咖喱水魚湯（二）
被視為最高級的consommé：水魚清湯。圖為香港Amigo餐廳十年前的出品。
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