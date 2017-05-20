精選內容
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【個性鮮明】你最撐邊個娛樂圈烈女？
娛樂圈靚女多，很多溫柔可人，但都有一種烈女，不屑隨波逐流，總之堅持自己的主張。以下幾位 ... 內文
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正義新定義
當法律伸張不到正義，當制裁懲治不了壞人，你還會對社會寄望什麼？新劇《守望者》就為「正義 ... 內文
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【集體回憶】梁朝偉失場、周潤發識做 緊扣關錦鵬的光影心（三）
八六年八月，替《地下情》宣傳的關錦鵬透露，正為威禾籌拍新戲，將再度起用《女人心》雙旦繆 ... 內文
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睇劇本憶離世弱智妹 李霖恩盼社會多包容
李霖恩近日接拍了獨立電影《清水變酒》，明知酬勞不多，加上要遠赴珀斯拍攝十多天，他坦言當 ... 內文
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港產建築師裸辭創業 成設計界新星
Edmond憑健身長椅《X Bench》，於米蘭設計周奪得新銳設計師二獎。 內文
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【2017米蘭設計周特集②】在職媽媽恩物 共享工作室加託兒服務
在職媽媽不易做，工作家庭兩邊走已叫人疲於奔命，最可怕的更是要面對職場上的種種歧視。米蘭 ... 內文
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老少咸宜「大電視」
每次朋友聚會或是camping，什麼box game等遊戲都通通出籠，也許是情意結吧，朋友們最喜歡玩 ... 內文
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山系旅人的恩物
去過柬埔寨的朋友可能都見過當地用鹹水草編織的水樽袋。鍾意飲水、每次都帶1公升水樽的我， ... 內文
博客
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林夕
我們認識的是同一個人嗎
阿花對阿草非常照顧，異常關心，開口閉口就是阿草，阿草很有本事的，阿草是個宅男，阿草看見 ...
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陶傑
尚有一個沒報到
愈來愈多專家指出今日的世界像三十年代，也就是第二次世界大戰爆發的前夕，一切政治和經濟特 ...
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阿寬
沒法接受的人
「我真的很喜歡你，請問，我們可以在一起嗎？」她羞怯得低下頭，但沒法改變他對她的厭惡感。
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卓韻芝
神秘的咳嗽
對於老人家來說，咳嗽是一個嚴重的問題，必須立即解決，絕不能拖延，即便沒有併發症，無惡化 ...
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黃偉文
麻甩佬買CHANEL指南
近年練成了對於社交媒體（和媒體）上的難聽說話「不回應」，其實不是因為性格變祥和了，真相 ...
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畢明
畢明專欄：曲書之道在屎溺
“From shit comes learning.” 是生活的真理，是殘酷的現象，是生命的啟 ...
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西西
西西專欄：紙糊
買了一籃蔬果，可不是為了烹調什麼餐食，因為這籃蔬果是手工藝製品。滿滿一整籃，足足有九件 ...
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于逸堯
于逸堯專欄：敲蝦
圖為溫州香格里拉大酒店「香宮」的「七星丸三片敲蝦湯」(圖片由作者提供)
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