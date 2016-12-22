陳敏之剖腹誕大腳八B仔 心情激動爆喊

【明報專訊】恭喜！恭喜！37歲「索腿天后」陳敏之昨日剖腹誕下男B，重7磅11安士，母子平安。她開心在社交網站分享與囝囝的溫馨照片，形容囝囝擁有一雙大腳八。敏之聽到囝囝出世時的喊聲，她跟着激動爆喊，說這是好好的冬至及聖誕禮物。囝囝還遺傳像她手長腳長，髮型及嘴就似爸爸，她大讚囝囝很精靈又老積。

陳敏之於今年7月1日宣布懷孕喜訊，當時已選定於12月中剖腹分娩，因她怕痛外，還因拍戲時經常吊威也盆骨易受傷，若自然分娩怕增加難度。早前她拍攝大肚寫真留念，說雖然想快點見到囝囝的真身，但又不捨得囝囝離開自己個肚。終於，她與老公雷偉信的愛情結晶品昨日出世，她開心向大家報喜。敏之在昨午於微博上載兩張照片，分別是她抱住B仔的溫馨照，以及B仔一對腳板的大特寫。她代兒子留言跟大家打招呼：「我要同大家Say Hello，各位Uncle, Auntie, 我已經出咗世啦！我有7磅11，還擁有一雙大腳八！真係辛苦媽咪了！」

精靈老積 遺傳手腳長

敏之接受無綫娛樂新聞台電話訪問，開心透露生BB時很激動。她說：「生的時候感受到做媽咪的很多感覺，忍唔住爆喊。當時有少少緊張，第一下聽到BB喊聲時，我啲眼淚就爆晒出嚟。（BB爸爸有無喊？）他無喊，他很忙，要幫我同BB影相，又睇住我喊，很亂，所以他無剪臍帶。」

最佳禮物 不急餵人奶

問到BB似誰？敏之稱：「BB很精靈，頭很大，一直覺得似老公，但出到嚟個鼻似婆婆（敏之媽咪），每個人都似啲，似我手長腳長，髮型同嘴似爸爸，好識似，個樣很老積。大家都很開心，是一份好好的聖誕禮物，今日（21日）又是冬至，亦是冬至禮物。（餵人奶？）現在可以嘅，但不用太急，等他慢慢OK時會餵。」

娛樂組