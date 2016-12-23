17 Beak St, Soho, W1F 9RW

「Flat Iron Steak」專賣牛扒，沒有其他餐點可供選擇，而且牛扒也只有一種，但可配餐如沙拉、薯條、甜品或飲料；餐牌高高的懸掛在牆上，價錢在倫敦來說算便宜，不少顧客吃過後也大讚又平又美味，在倫敦的Soho區有兩間分店，阿棠到科芬園那間分店，「這間平靚正的倫敦扒房，我也有介紹給朋友，餐廳很特別，每張枱有一杯爆谷，來到先點飲料，再點牛扒吃；切牛扒的餐具是一把小型劈柴刀，十分可愛，最令我意外是價格只需十英鎊，非常抵吃。」