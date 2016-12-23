名人 · Secret Address
Flat Iron Steak撰文：溫敏芝 圖片提供：歐錦棠 Dec.23.2016
- 阿棠說去到英國不會去Starbucks，很多人喜歡去這間CAFÉ NEO，他有時間便會在這裏歎下午茶，拿着劇本思考一下。
- 這間扒房出名牛扒「平靚正」，這把像劈柴的刀，阿棠大讚很別致。
- Flat Iron Steak專賣牛扒，在倫敦來說價格絕對是便宜，阿棠也有介紹給朋友。
- 這架人力車是金屬製，可租用沿途飲啤酒和看風景，這輛車由一個人掌舵，其他人就像踏單車般不停踏，作為推動力，感覺好好玩。
17 Beak St, Soho, W1F 9RW
「Flat Iron Steak」專賣牛扒，沒有其他餐點可供選擇，而且牛扒也只有一種，但可配餐如沙拉、薯條、甜品或飲料；餐牌高高的懸掛在牆上，價錢在倫敦來說算便宜，不少顧客吃過後也大讚又平又美味，在倫敦的Soho區有兩間分店，阿棠到科芬園那間分店，「這間平靚正的倫敦扒房，我也有介紹給朋友，餐廳很特別，每張枱有一杯爆谷，來到先點飲料，再點牛扒吃；切牛扒的餐具是一把小型劈柴刀，十分可愛，最令我意外是價格只需十英鎊，非常抵吃。」