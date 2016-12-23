爸爸跟別人結婚　關禮傑女兒淚崩

現年五十四歲的關禮傑剛與太太慶祝結婚廿六周年，二人育有兩女楓馨及楓盈，現年二十一歲的楓馨今年以一級榮譽成績在英國大學畢業，一家人都飛往當地出席畢業禮，向來低調的關禮傑亦難掩興奮，在社交網站跟大家分享喜悅，其妻Anna亦感謝丈夫一直努力工作給女兒供書教學，為了家人從不抱怨工作辛苦，希望他覺得付出的努力沒有白費，可見一家人之間是充滿了愛。

關禮傑自言思想傳統，「我是結了婚幾年後才生小孩，我思想比較傳統，喜歡大家庭，覺得始終要有小朋友才圓滿，不過香港地養小朋友不容易，我都好羨慕阿Mo（陳豪）生幾個，我本身屋企有四姊弟，我排行最小，很喜歡一家人熱鬧的感覺。由於我兩個都是女兒，很多朋友都說將來嫁女，岳父都會好挑剔個女婿，我最緊要個女開心，唯一要求女婿不要賭錢，賭錢是我最接受不了的。」

在女兒的成長階段，關禮傑為了工作經常要中、港兩邊跑，他坦言錯過了不少跟女兒相處的時間，「阿囡小時候，太太都會帶她們來探班，她們懂事開始已經知我的工作是演員，不過有次到拍攝現場見到我跟女演員的結婚劇照，竟然情緒失控問媽媽，爸爸為什麼跟別人結婚？我見到她的反應覺得好搞笑。以前曾經住西貢的村屋，每次想起家中只有太太與工人姐姐帶着兩個年幼的女兒，一屋四個女人，就會很擔心，所以後來搬去有保安的屋苑就好一點，始終經常要在外地拍劇，都錯過了很多跟女兒一起的時間，近年大女去了英國讀書，畢業回來馬上又去澳洲工作假期，幼女又去了加拿大讀書，送她們去機場，我都試過忍不住哭了出來，做父親有時也有脆弱的一面。」

放眼看世界

楓馨樣子長得標致，之前有傳她有意參選港姐及入行，她就表示希望放眼看世界，「我沒想過參選港姐，至於入行就視乎工作是否適合，我自小見爸爸在香港早出晚歸，去大陸探班都感受到拍戲好辛苦，小時候去到拍攝現場見到爸爸同其他女人的結婚相，會不開心，甚至將照片翻轉。我在英國是讀教育的，本身很喜歡接觸人及小朋友，已經申請為期一年的澳洲工作假期，想去見識及體驗當地的生活，去旅行一、兩星期好難深入了解，工作假期可以邊工作邊了解當地人的文化，我很嚮往，爸爸、媽咪都好支持我去放眼看世界。」

關禮傑表示女兒已完成學業，對於入娛樂圈，他採取不鼓勵亦不阻止的態度，「做這一行有很多人評論你，自然就有壓力，好像選港姐，只有一個冠軍，你必須懂得接受挫敗，我會讓女兒自由發展；我爸爸是做消防督察，他亦不想我做他那行，他會覺得又辛苦、又危險，我入娛樂圈都是自己發明星夢，當時在中環做文員，遇到星探發掘拍廣告，這一行未必是付出努力就成功，不過如果女兒要試，我都會讓她自己選擇，好像她要去工作假期，我內心有點不捨，但我也會支持，我覺得趁年輕，可以試不同的工作是幸福的，我年輕都做過企堂（侍應），都是一個難得的經驗。」●