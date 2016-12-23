繪畫動物着重眼神交流　黎晃亨以貓狗佈置家居

畫家Leon黎晃亨以畫動物為主，當中貓和狗的畫作最多，有不少名作已參加過畫展，現正努力畫貓，月底會展出。

Leon與家人同住一千九百呎單位，客廳、走廊甚至母親房間皆見他的大作，沒有養貓狗卻處處見貓狗，唯一的寵物是三歲大的小刺蝟Vodka。家居面對馬場，亦是他喜愛的地方之一，「賽馬日會聽到人叫、見到馬跑，我很喜歡見到東西流動。」

英文名與黎明同名的畫家Leon Lai黎晃亨，為免有誤會和想有點不同，在英國讀書時改了LeonLollipop為筆名，他覺得波板糖代表開心，亦可以反映到他的畫作是帶給人開心和忘憂的。

日間教書夜晚畫畫

Leon笑言六歲開始畫畫，在英國Saint Martin修畢設計後回港，再次執起畫筆，畫的第一幅畫是「Dorathy’s Magical Red Shoes」，此後開始了他做畫家的生涯。「我現於專上學院教平面和產品設計，可以早上教書晚上畫畫，因為我喜歡畫畫，所以會好enjoy和很有心機畫，不會覺得累。」Leon的畫很多也參加過展覽，現在正努力畫一系列共七隻貓，參加月底UA戲院舉行的畫展，為明年一月上影的勵志片《街角遇上貓》做推廣活動。

在Leon筆下的貓狗除了有生命外，還有自己的性格，正是成功於此，亦吸引不少名人如何國鉦和梁祖堯等邀請他替自己的寵物畫畫，周秀娜對於他早前在逸酒店展出的貓畫，更是愛不釋手，「周秀娜覺得隻貓很像她的貓，希望我賣幅畫給她，不過很多畫我都不捨得賣，始終我不是全職畫畫，我明白有人想買是因為欣賞我的畫，所以現在都識諗了，待我保存一些日子，我應該會賣。」會否替客人完成畫作後，不捨得交貨？Leon笑言接job畫畫是主人給照片他畫，幅畫是令主人開心，所以他不會捨不得交貨。

Leon喜歡畫動物，是因為覺得動物與人可以有聯繫，只要喜歡動物的人也會喜歡，亦有機會令不愛藝術的人因為他的畫而愛上藝術，「我花很多時間畫動物的眼睛，因為眼是與人溝通，所以我的畫未必構圖上有意思，但見到眼睛都會有共鳴。」Leon的家面對馬場，跑馬日會聽到人叫見到馬跑，不賭馬的他喜歡見到有東西流動，亦是一種樂趣。

聖誕將至，Leon的母親早早把家居換上聖誕裝飾，原來她是在聖誕節當天出世，每年都很重視聖誕節，會把居所粉飾得很漂亮。不過，能夠由她話事的只有聖誕節，正在學畫的黎母，作品未有機會在家中展示，「近兩年她都開始畫畫，不過暫時未可以show出來，待她的作品成熟才見人。我很喜歡動物，四隻腳有毛都喜歡，不過媽咪不太喜歡動物，所以我只養了一隻小刺蝟。」●